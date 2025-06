Moto2, Msi verso l'accordo con Orradre

Il leader del JuniorGp Moto2 in pole per sostituire García dal Mugello dopo il no di Forward per Escrig

Consumata la separazione da Sergio García, che salvo cambiamenti imprevedibili sarà fuori dalla squadra già dal Mugello, Msi Racing è al lavoro per definire il suo sostituto, con ogni probabilità Unai Orradre. La prima scelta del team era stata Álex Escrig, sotto contratto con Forward fino a fine 2026, al punto da organizzare un test per lui per questo giovedì a Barcellona. Ma la trattativa è fallita perché Forward non è stata disposta a liberare Escrig senza pagamento della relativa penale, anche alla luce delle forzature per andare dell'entourage del pilota. Msi ha così deciso di dare la possibilità di saltare su una Moto2 per la prima volta ad Ángel Piqueras, secondo nel Mondiale Moto3 con lo stesso team, che giovedì testerà la moto che guiderà nella prossima stagione, quando passerà di categoria.

Ma rimaneva per Msi la questione relativa al pilota da selezionare per le prossime gare del 2025. Dopo un tentativo timido con Daniel Muñoz, anche lui sotto contratto con Forward, ma nel JuniorGp, Msi si è orientata su Unai Orradre, leader del JuniorGp Moto2 con 70 punti conquistati nei primi due eventi della stagione. Orradre guida già una Boscoscuro, quella del team Ciatti, e pertanto non troverebbe una moto "nuova" e da scoprire. Inoltre può garantire al suo team del campionato Europeo la presenza nelle prossime tappe del JuniorGp, impegno che manterrebbe al fianco di quello nel motomondiale.

L'accordo è in via di definizione, ma tutto porta a pensare che ormai manchino solo i dettagli: Unai Orradre è pronto a debuttare nel motomondiale con Msi Moto2 come compagno di Iván Ortolá per quel che rimane della stagione 2025.