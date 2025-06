Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha commentato il fine settimana del GP di Aragon nel consueto 'Race Review'. "Questo splendido podio Ducati fa brillare ancor di più la vittoria di Marc. Senza rivali, un weekend perfetto che esalta il suo talento, una tranquillità e una scioltezza disarmante. Pecco ritrovato è proprio un sollievo, un terzo posto che vale tanto, che rappresenta molto di più dal punto di vista tecnico e mentale, che dà morale a tutta la squadra" TEST ARAGON: TEMPI - NOVITÀ

Una bella giornata - quella di domenica ad Aragon - per Dall'Igna, che ha festeggiato un podio tutto Ducati. La vittoria del GP è andata a Marc Marquez, dopo un weekend perfetto: "Questo splendido podio Ducati fa brillare ancor di più la vittoria di Marc in un fine settimana dominato dal primo all’ultimo giorno", ha commentato Dall'Igna. Il numero 93 vince ancora e lo fa su una pista che conosce bene, in cui è andato a segno per ben sette volte. La semplicità con cui lo spagnolo ha conquistato la sua 66esima vittoria in top-class non deve però sminuire l'impresa, come sottolinea il dg di Ducati Corse: "Senza rivali, un weekend perfetto che esalta il suo talento, una tranquillità e una scioltezza disarmante che racchiudono l'ennesimo capolavoro, una facilità di vittoria che non deve sminuire il valore di quanto si è visto. Domenica ne aveva decisamente di più e la sensazione è che potesse darne anche di più: ha saputo gestire e spingere nei momenti decisivi mantenendo sempre tutto sotto controllo e imponendosi anche con un approccio razionale e non solo istintivo, da vero campione".

"Pecco ha ritrovato confidenza in sé e nella moto" Dall'Igna può sorridere e tirare un sospiro di sollievo per un Pecco ritrovato. Il pilota italiano è salito sul terzo gradino del podio, un grande passo avanti dopo la difficile Sprint Race, chiusa in dodicesima posizione. "Ciò che ci vuole per farmi davvero contento è anche un Pecco ritrovato, la sua reazione e finalmente il suo sorriso. Ha combattuto, ha tenuto duro, ha guidato bene ed ha anche sfiorato il secondo posto lottando per le posizioni che contano, fra i protagonisti come dovrebbe sempre essere", ha detto il direttore generale. Bagnaia ha reagito, riuscendo a ritrovare confidenza e mettendosi alle spalle i risultati negativi di Le Mans e Silverstone. Continua Dall’Igna: "Domenica ha riacquistato quella fiducia e quella confidenza in sé e nella moto che avevano lasciato il posto allo sconforto e all'amarezza delle ultime gare. È proprio un sollievo, un terzo posto che vale tanto, che rappresenta molto di più dal punto di vista tecnico e mentale, che dà morale a tutta la squadra che tanto merita".