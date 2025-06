Moto3, il team LevelUp-MTA cambia: Uriarte per Pérez

Il mercato Moto3 comincia a muoversi per il futuro, ma nel frattempo ci sono già cambiamenti per la stagione in corso. Il team LevelUp MTA, in attesa del rientro di Matteo Bertelle, cambia il suo sostituto rimpiazzando Vicent Pérez con Marcos Uriarte . Uriarte ha corso poco quest'anno. Era sotto contratto con MLav Racing, ma un infortunio in Argentina lo ha fermato fino ad Aragón. Il suo rientro è stato brevissimo , visto che MLav ha deciso di separarsi da Marcos Uriarte che ora proseguirà la sua stagione con MTA.

Il sostituto di Garcìa non è stato ancora deciso

Allo stesso modo, non è ancora definita in Moto2 la situazione del team Msi dopo la decisione di separarsi da Sergio García. L'accordo con Orradre non è ancora stato finalizzato, ed è anche stato fatto un sondaggio per Jeremy Alcoba, attualmente impegnato in Supersport con Puccetti. Ma al momento Kawasaki non ha dato il via libera a svincolare il pilota. Per ora dunque Msi non ha deciso su chi puntare come reale alternativa a García, una volta fallito il tentativo di prendere Escrig. E non si può escludere nulla, nemmeno di ritrovare García in pista al Mugello da "separato in casa".