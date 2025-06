Adesso è ufficiale: il team MSi e Sergio Garcia si separano alla vigilia del nono round del Mondiale Moto2 , che si correrà al Mugello dal 20 al 22 giugno. Dopo aver lottato per lunga parte della scorsa stagione per la conquista del titolo, andato poi ad Ai Ogura , il 2025 dello spagnolo è stato tutt'altro che semplice: prima l'infortunio nei test invernali , che lo ha costretto a saltare le prime tre gare stagionali, poi un solo piazzamento a punti e infine la risoluzione contrattuale , resa nota dalla squadra serata di martedì 17 giugno. Adesso, resta da capire chi sarà in sella alla Boscoscuro del team spagnolo a partire dal Mugello, affiando Ivan Ortolà.

Il comunicato del team MSi

"Il team QJ MOTORS-MSi-FRINSA, che partecipa al Campionato del Mondo Moto2, e il pilota Sergio García Dols informano che, dopo discussioni costruttive e in un quadro di rispetto reciproco, hanno deciso di terminare il loro rapporto contrattuale in modo amichevole e di comune accordo" recita il comunicato diffuso dalla squadra spagnola. "Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di permettere a entrambe le parti di continuare separatamente e di affrontare nuovi successi sportivi. Durante il periodo condiviso, sia il team che il pilota hanno lavorato con professionalità e impegno, ottenendo importanti insegnamenti ed esperienze. QJ MOTORS-MSi-FRINSA augura a Sergio il massimo successo nella sua carriera professionale, ringraziandolo sinceramente per la sua dedizione e il suo contributo al progetto sportivo. Da parte sua, il pilota esprime la sua gratitudine al team per l'opportunità concessagli e gli augura il meglio nel campionato.Entrambe le parti chiudono questa tappa con soddisfazione per quanto vissuto e con lo sguardo rivolto a nuove sfide".