MotoGP, Nakagami in pista al Mugello con Honda HRC

Takaaki Nakagami farà il suo debutto come pilota Honda HRC Castrol al Mugello. Il pilota giapponese, dopo l'esperienza come wild card a Le Mans, è pronto a tornare in pista per sostituire Luca Marini, ancora in fase di recupero. Il weekend del Mugello del 20-22 giugno è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DELLA MOTOGP