Dopo aver saltato per infortunio le gare di Silverstone e Aragon, Ai Ogura tornerà in pista al Mugello. Il pilota giapponese del team Trackhouse è stato giudicato "fit" e potrà prendere parte al Gp d'Italia. "Sono felice di essere tornato ma non ho grandi aspettative per questo weekend - ha dichiarato ai canali ufficiali della MotoGP -. Venerdì sarà una giornata di prova, quasi come fosse un test". Il Gp d'Italia è da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

