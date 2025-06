Nel giovedì del Mugello Pecco Bagnaia è intervenuto su Sky Sport: "Spero di entrare in pista, non avere nessun tipo di feeling negativo e di trovarmi bene da subito. Sono sicuro che ci sarà da lavorare perché quest'anno abbiamo delle difficoltà e in questa pista il feeling con l'anteriore è fondamentale, quindi bisognerà trovare una quadra da subito. Sapere di correre qui è fantastico, non vedo l'ora di entrare in pista, mi gasa da matti vedere tutto quello che c'è intorno". Poi sui test: "Dobbiamo ancora decidere cosa usare tra le cose provate ad Aragon. Sicuramente il forcellone no. Difficile che utilizzeremo i dischi dei freni da 355 su questa pista perché la temperatura dei freni non è mai troppo alta e rischi che non frenino, meglio evitare. Però vedremo, speriamo di non avere nessun tipo di problema e che funzioni tutto bene. Cercheremo di dare battaglia a Marc che resta il favorito perché è quello che sta facendo la differenza da inizio anno. Bisogna puntare a lottare". In chiusura risponde sul Mondiale: "Se è l'ultima spiaggia per tenerlo aperto? Vedremo, noi facciamo il massimo. Se anche qui non dovessi performare come mi aspetto potrebbe essere un problema vero, perché questa è una pista che mi è sempre venuta estremamente facile e bene, anche in situazioni ben più complicate. Se anche qui farò fatica è un problema".