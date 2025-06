Ci sarà anche Johann Zarco al via della 8 Ore di Suzuka 2025, come confermato dalla Honda: il francese prenderà parte alla classica endurance giapponese insieme a Iker Lecuona e Takumi Takahashi, rappresentando il team HRC. E' il secondo pilota MotoGP in griglia, dopo l'annuncio di Jack Miller in Yamaha insieme a Katsuyuki Nakasuga e Andrea Locatelli

