Buone notizie per i tifosi italiani, appassionati anche di Moto2. Il Mugello ha riportato davanti Celestino Vietti e Arbolino. Il pilota di Boscoscuro (le moto del costruttore veneto viaggiano bene al Mugello) secondo a soli 80 millesimi dal miglior tempo di Filip Salac. Il milanese del team Pramac ha invece rimediato alla brutta partenza del mattino piazzandosi quinto; le modifiche sull’anteriore della sua moto hanno funzionato. Adesso serve continuità, quella che troppo spesso è mancata a Tony. Il leader del campionato, Gonzalez, è in mezzo a loro due, con il terzo tempo, senza difficoltà comunque. La consueta sicurezza dimostrata sul ritmo è un avviso agli avversari in vista di domenica. Servirà una passo avanti a Canet, solo quattordicesimo, ultimo degli ammessi alla Q2, per dargli filo da torcere in qualifica sabato e in gara. Il primo posto nel mondiale, a pari merito, potrebbe essere a rischio. Come il terzo di Moreira, tredicesimo fin qui; il brasiliano deve guardarsi da Baltus, quarto in prequalifica e in crescita da qualche gara a questa parte e staccato di un solo punto in classifica. Tra gli esclusi, a sorpresa, David Alonso che qui vinse in Moto 3 l’anno scorso, e Joe Roberts, che vinse proprio in Moto2 l’ultima edizione del gp.