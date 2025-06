C’è chi, senza, scia, s’è preso la prima fila, come Yamanaka (giro solitario, gli avversari tutti fermi al box) e chi sfrutta bene le scie. Almansa e Furusato hanno chiuso davanti al giapponese, ma le sorprese sono altre. Rueda , il più veloce al mattino, s’è piazzato decimo. Ma la sicurezza del leader del mondiale è disarmante: il pilota della Ktm non ha cercato il traino degli atri, anzi li ha tirati, sintomo di una sicurezza che dice molto.

Lunetta 5°, è il migliore degli italiani

Bene Lunetta, che s’è tenuto una gomma in più per la prequalifica, mettendosi addirittura davanti a tutti a inizio turno. Poi ha chiuso quinto, guadagnando una posizione nel finale. Il pilota del team Sic58 ha convinto e la seconda fila è un buon avvio di week end. Fin qui pilota e squadra hanno lavorato bene. Poteva finire davanti anche Guido Pini, molto veloce al mattino (quarto tempo in Fp1), ma la caduta al secondo giro della prequalifica l’ha condizionato. Gli uomini del suo box hanno passato più di un quarto d’ora per sistemargli la moto e metterlo in condizione di finire il turno, ma il pilota di Liqui Moly s’è dovuto fermare dopo pochi metri, una volta rientrato. Sconsolato dovrà passare dalla Q1, ma il buon tempo del mattino potrebbe dargli la spinta per recuperare nella qualifica di sabato. Chi s’aspettava l’exploit di Quiles è rimasto deluso: il rookie che tanto ha meravigliato fin qua, è rimasto addirittura fuori dai qualificati di diritto alla Q2, insieme a Stefano Nepa, unico italiano, oltre a Pini, ad essere obbligato ad affrontare la Q1. Rossi e Carraro sono invece ammessi alla Q2, il ligure con l’undicesimo tempo, Nicola subito alle sue spalle.