Si parte al Mugello, con i piloti che oggi alle 10.45 scenderanno in pista per la prima sessione di Libere e alle 15 per le Pre-qualifiche. Sabato il solito show con le qualifiche alle 10.50 e la Sprint Race alle 15, mentre domenica è in programma il gran finale con la gara lunga alle 14. Emozioni da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP ITALIA, LE PROVE LIBERE LIVE