Diogo Moreira si prende la pole position al Mugello davanti ad Aron Canet e Albert Arenas. Vietti chiude settimo, mentre Arbolino è decimo. Di seguito i risultati della qualifica e la griglia di partenza.

C'è Diogo Moreira in pole position al Mugello, che ha firmato un ottimo giro nei primi minuti. Il brasiliano si è poi ritrovato in traiettoria con altri piloti, mentre arrivava Salac lanciato che gli è finito addosso. Seconda posizione, invece, per Canet a cui è stato restituito il tempo precedentemente cancellato per bandiera gialla. In quella circostanza, era appena caduto Baltus, che partirà dalla terza fila con l'ottavo tempo. Il leader del campionato, a pari merito con lui, gli partirà davanti in quarta posizione.