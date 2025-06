Non passerà negli annali per la vivacità del confronto al vertice, ma la gara della Moto2 segna almeno un passo avanti nel duello per il titolo. Manu Gonzalez, rimediando alla penalità presa in qualifica (ha perso tre posizioni in griglia per aver ostacolato Oncu) ha ricucito in gara per andarsi a prendere il comando della gara al settimo giro. Senza nemmeno un grande sforzo, vista la facilità con cui si è liberato prima di Canet e poche curve dopo di Arenas. Dal quindicesimo passaggio ha controllato il distacco, aggiungendo qualche decimo di sicurezza tra lui e chi lo inseguiva. L’unico da cui doveva guardarsi, Canet è rimasto invischiato in duello furibondo con Moreira che lo insegue da vicino in classifica (dove Gonzalez ha allungato di 9 punti). Duello suicida che ha permesso a Celestino Vietti, staccato di oltre un secondo da loro due, di annullare lo svantaggio all’ultimo giro. Tra una sgomitata e l’altra, senza tanti complimenti, l’ha spuntata Canet. Il brasiliano sembra destinato a perdere i duelli finali, ma dovrebbe riflettere sulla tempistica. Poteva accodarsi a Canet, per tentare di agganciare Arenas, ha invece aperto le ostilità con il pilota della Fantic a tre giri dal traguardo. Un po’ troppo presto. E comunque ha perso il confronto. Vietti è arrivato quinto in volata dopo un buon recupero. E’ il migliore dei soli due italiani in gara in Moto2. Arbolino è finito fuori dalla zona punti, diciottesimo. Per la cronaca Alonso ha terminato la sua gara in ottava posizione.