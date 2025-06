Sarà Jakob Rosenthaler a sostituire Ruché Moodley ad Assen per il team Boé in Moto3. Moodley si è procurato fratture multiple in un incidente a inizio gara che ha coinvolto anche Vicente Pérez di MLav, anche lui unfit e sostituito dal debuttante italiano Leonardo Abruzzo, e Riccardo Rossi di Snipers, illeso. Moodley è tornato in Spagna dopo le prime cure in Italia, ma ovviamente non può correre il Gp d'Olanda. Al suo posto Boé ha deciso di dare un'altra chance a Rosenthaler, che aveva già corso quest'anno da pilota sostituto di Quiles con Aspar nelle prime due gare, in attesa che Quiles avesse l'età minima per gareggiare nel Mondiale, di Uriarte con MLav e proprio di Moodley già infortunato precedentemente a Le Mans. Adesso per l'austriaco una nuova chance in Moto3 con la Ktm di Boé Motorsports in attesa del recupero di Moodley.