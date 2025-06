Il Motomondiale non si ferma e da venerdì 27 a domenica 29 giugno è ad Assen per il GP d'Olanda, 10° appuntamento della stagione da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15)

LA CLASSIFICA PRIMA DI ASSEN