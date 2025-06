Archiviato il Gp d'Italia disputato sul circuito del Mugello, la MotoGP tornerà subito in pista ad Assen. Pecco Bagnaia ha conquistato le ultime 3 edizioni di questo Gran Premio. Ecco le prime parole del pilota italiano e del leader del mondiale Marc Marquez in vista del Gp d'Olanda. Potete seguire tutto il weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Il Gp d'Italia ha confermato la leadership nella classifica del motondiale di Marc Marquez. Lo spagnolo (270 punti) grazie alla vittoria sia nella gara lunga che nella Sprint ha portato a 40 punti il vantaggio su suo fratello Alex (230). Dopo il Mugello la distanza di Pecco Bagnaia dalla vetta della classifica è arrivata a 110 punti. Ecco le parole del pilota italiano sul sito ufficiale del Team Ducati in vista del GP d'Olanda: "Il weekend del Mugello mi ha lasciato un po' di amaro in bocca. In gara ho fatto tutto il possibile per mettermi davanti e tenere il ritmo dei più forti, ma dopo i primi giri non avevo più confidenza sul davanti e ho dovuto alzare il ritmo. Torniamo in pista ad Assen, uno dei miei tracciati in assoluto favoriti da sempre, dove spero di poter sfruttare al meglio tutti i nostri punti di forza e tornare in lotta per le primissime posizioni". Bagnaia ha vinto le ultime 3 edizioni del Gp d'Olanda.