Il torinese, vincitore ad Assen negli ultimi 3 anni, è reduce da un Mugello sottotono con un 4° posto in gara: "Ma ci sono state cose positive, per la prima volta abbiamo lottato". Poi sulle sue parole post GP d'Italia ('questa situazione potrà solo aiutarmi a capire meglio tante persone e cosa poter fare per il futuro'): "Intendevo dire che i momenti difficili sono quelli che ti insegnano di più. Se la squadra è unita? Non c'è mai stato dubbio..."

È una vigilia come le altre o c’è qualcosa di diverso?

"Per me è come le altre. Sono capace ogni volta di resettare e di ripartire da zero con l’entusiasmo di sempre. Questa è una fortuna e non vedo l’ora di girare qui ad Assen, che è una pista meravigliosa. Ho riguardato un po’ di gare del passato, le Sprint Race, e in generale è una pista che mi è sempre venuta abbastanza bene. Siamo pronti per partire. Al Mugello, comunque, nel risultato negativo ci sono state delle cose positive e bisogna ripartire da quelle".