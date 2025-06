Quante cadute, e quanti tempi cancellati. Alla fine della Pre-qualifica è sopravvissuto il tempo segnato in precedenza da Gonzalez (l’ultimo, un millesimo solo il record, è stato cassato), ma il leader del Mondiale s’è visto sorpassare proprio nel finale da Salac (c’ha pensato lui a firmare il nuovo record) e Canet. Baltus , caduto pure lui, è finito anche nel mirino dello stuart panel perché scivolato con bandiera gialla e rischia la penalità in gara.

Arbolino e Vietti direttamente al Q2

Una gran baraonda, da cui si sono salvati il redivivo Arbolino (4°) sceso in pista decisamente più in forma rispetto alla standard ormai abituale di questa stagione sotto tono, e Celestino Vietti, 13°, e quindi classificato direttamente in Q2. Moreira s’è l’è cavata con l’11° tempo, Arenas che aveva firmato un gran tempo, poi cancellato, s’è fermato sul limite degli esclusi, in quattordicesima posizione. Lopez, partito bene al mattino, ha portato la sua Boscoscuro (le moto venete storicamente performano bene in Olanda) al decimo posto, ma da lui ci si aspetta qualcosa di meglio. David Alonso, solo 20°, dovrà invece passare dalla Q1 sabato, insieme al pilota di casa, Zonta Van De Goorbergh.