Moto3, super Lunetta: 1° nelle Pre-qualifiche

Prove complicate, per la pista bagnata al primo turno e l’olio sull’asfalto alla fine della Fp1 (causa di diverse cadute). Tutto da rifare in pre qualifica, con gomme da asciutto. L’ha spuntata Lunetta in forma spettacolare. Un buon modo per cominciare il week olandese e provare a dimenticare l’epilogo della gara in casa, la domenica precedente. Non è la sola sorpresa. I primi due classificati al Mugello, Carpe e Quiles, i più veloci al mattino con il bagnato, sono rimasti clamorosamente fuori dalla Q2. Tutti classificati invece gli italiani, ad esclusione di Nepa (15°) e Leonardo Abruzzo (24°), debuttante chiamato a sostituire l’infortunato Perez.