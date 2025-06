Il Gran Premio d'Olanda è partito con la pioggia e il bagnato, almeno per quanto riguarda la MotoE e la Moto3. A causa del ritardo del programma, con la Moto2 posticipata di oltre un'ora per una perdita d'olio in pista e la MotoGP di circa 50 minuti, la top class inaugurerà il suo weekend con le gomme slick d'asciutto. Ma, a prescindere dalle temperature decisamente più basse rispetto alla scorsa settimana al Mugello, cosa dobbiamo aspettarci per il proseguo del GP?