La MotoGP è in pista ad Assen fino a domenica 29 giugno per il Gran Premio d'Olanda, tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Nell'ultimo weekend Marc Marquez ha vinto al Mugello Sprint e gara, incrementando il vantaggio in classifica piloti su Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Il torinese ha vinto su questo tracciato nelle ultime tre edizioni, ma è ancora alla ricerca del miglior feeling con la sua Desmosedici. Sempre infortunati Jorge Martin e Luca Marini, che saranno sostituiti rispettivamente da Lorenzo Savadori e Aleix Espargaro.

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14 Da oggi si parte con le prime prove libere dalle 10.45, poi alle 15 sono in programma le Pre-qualifiche con in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato il solito show: alle 10.50 le qualifiche, poi alle 15 la Sprint Race per assegnare i primi punti del weekend. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15).

Le repliche della gara su Sky Sport e NOW Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 19. Le altre fasce orarie sono alle 21, alle 23 e poi all'una di notte di lunedì 30 giugno. Inoltre il GP d'Olanda sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati grazie all'opzione On demand.