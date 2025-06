Pecco Bagnaia ha commentato su Sky il 5° posto nella Sprint di Assen: "Ho avuto un grandissimo passo per tutto il weekend, ancora più del solito. Però per l'ennesima volta non riesco a essere incisivo e aggressivo nelle Sprint. Per quanto io ci provi, il mio stile di guida non si adatta a questa moto purtroppo. Entro in pista e do il 100% in ogni situazione, ci sto provando in tutti i modi"

Prima di parlare della gara in sé voglio parlare di un'immagine che ho visto sia oggi che al Mugello quando sei tornato al box. Cioè tu che inquadrato dalla regia internazionale allarghi le braccia. Mi è sembrato come se dicessi: 'Io, ancora una volta, ho dato tutto'. Vorrei capire cosa c'è dietro la ripetizione di quest'immagine...

"Vorrei parlare più che altro della Sprint Race. E' stata una gara, ancora una volta, solita. Per tutto il weekend, questa volta ancora più del solito, ho un grandissimo passo e riesco a essere molto veloce. Pochi piloti, se non nessuno in questo weekend, erano più veloci. Però anche in gara oggi, per l'ennesima volta nella Sprint, non riesco a essere incisivo e aggressivo. Devo frenare presto, non ho molto grip, mi superano tutti. Nonostante poi, durante la gara, sono più veloce dei piloti che ho davanti rimango lì a guardare sperando nell'errore di qualcuno per poter superare e andare avanti. Però è un peccato perché sono 3 anni che ci sono le Sprint Race e 3 anni dove la mia difficoltà è sempre la stessa e non riusciamo ad andare avanti".

Anche stavolta, e non è la prima volta, la gara è più lenta dell'anno scorso, più lenta del ritmo che facevi tu o che faceva Martin. E' strano vedere che tu, con la stessa moto, non riesca a fare i tempi che facevi. E' una stranezza che ha una spiegazione o che è dovuta anche al cambio di condizioni?

"Sicuramente è difficile dare una risposta perché di anno in anno possono cambiare un po' le condizioni. Credo che se fossi riuscito a mettermi davanti il passo gara sarebbe stato un po' più veloce, ma con i se e con i ma non si arriva da nessuna parte. Sono rimasto là dietro. Onestamente il mio feeling, al livello di quest'anno, è abbastanza buono. Riesco a trovarmi abbastanza bene. Però in generale nelle varie staccate, se compariamo l'anno scorso e quest'anno, ho una moto abbastanza più nervosa, anche nei cambi di direzione. Quindi non è tanto paragonabile di anno in anno e non sono paragonabili le due moto. Possiamo vedere anche oggi Alex Marquez andare decisamente forte, più forte di Marc, però come al solito non ha probabilmente trovato un buco. Però in generale quest'anno si fa un po' più fatica".

Ovviamente anche oggi ripeti una cosa che hai detto nelle ultime settimane e che probabilmente si collega a una frase che hai detto nel media scrum del Mugello. Cioè che comincia a essere complicato pensare di cambiare il DNA della moto. Allora ti chiedo, visto che ti aspetta tutto quest'anno, l'anno prossimo ed eventualmente anche il futuro in Ducati, partendo da questa base anche se poi il regolamento cambierà. Ti chiedo, può cambiare o stai lavorando per cambiare il DNA di Pecco Bagnaia? Cercare di guidare in modo diverso per sopperire quello che la moto non ti dà più...

"Sì lo sto facendo da diverso tempo. La mia guida fluida non funziona, non sta più funzionando. Anche qui, per quanto io ci provi, il mio stile di guida non si adatta a questa moto qua purtroppo. Si fa un po' più fatica perché è uno stile abbastanza diverso. Non posso più caricare il davanti come ho sempre fatto, davanti è più nervosa. Bisogna caricare il dietro e farla girare, ed è un qualcosa che a me dà un po' più fastidio. Mi piacerebbe tornare a come era prima, avere un bel feeling con il davanti e riuscire a sfruttarlo. E' il limite più grande di quest'anno e le mia difficoltà vengono da questo, secondo me il DNA di una moto fai fatica a cambiarlo".

E del pilota?

"Del pilota ci sto provando in tutti i modi. Entro in pista e do il 100% in ogni situazione. C'è la volta che va un po' meglio e la volta che va un po' peggio, ma ci sto provando in tutti i modi".