Il pilota Gresini è stato il migliore nel Warm up di Assen con il tempo di 1.31:874. Alle sue spalle la Ducati ufficiale di Marc, Bezzecchi su Aprilia e l'altra 'Rossa' di Bagnaia. Al 5° posto la Yamaha di Quartararo, che in Olanda scatterà dalla pole davanti a Pecco e ai fratelli catalani che comandano la classifica del Mondiale. Gara alle 14 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

