Dopo il via libera dell’Unione Europea alla cessione della MotoGP a Liberty Media, il Ceo della Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha parlato così a Sky Sport sul futuro del Motomondiale. Di seguito l'intervista integrale rilasciata in diretta a Sky Sport

"Abbiamo firmato con Liberty Media a Pasqua 2024. Poi l’Unione Europea doveva decidere ma noi non potevamo fare niente: questo non rientrava nella nostra competenza. La decisione è arrivata ma gli accordi erano già stati definiti ad aprile dell’anno scorso".

Come sarà la MotoGP del futuro? "Io penso che sarà migliore. Non sarà una cosa immediata: dobbiamo consolidare ciò che va bene e vedere cosa poter migliorare senza perdere la personalità di questo sport che è meraviglioso".

Lei come si pone in relazione ai contratti che rischiano di saltare prima della scadenza?

"I contratti sono fatti per essere rispettati, abbiamo fatto così in 35 anni. Dorna e Liberty Media la pensano così. Se le parti, insieme, decidono di non continuare può succedere, è già avvenuto molte volte in passato. Ma chiuderli noi in modo unilaterale prima della scadenza è qualcosa che non ci appartiene".