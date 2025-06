L'ad di Aprilia Racing Massimo Rivola sulla questione Jorge Martin a Sky Sport: "Il pilota ha un contratto e quando starà bene tornerà in moto. Se vuole andare via ci dovrà essere qualcuno a dirci che è libero. Non saremo noi a farlo ma sarà un giudice eventualmente" MOTOGP, GP OLANDA: LE ULTIME NEWS

Carmelo Ezpeleta è stato chiaro sul caso dicendo che in questo caso potrebbe esserci "Separazione consensuale o la decisione di un giudice"... "Per noi era già così. Fanno piacere le parole di Carmelo. Dal nostro punto di vista non cambia niente. Il pilota ha un contratto e quando starà bene tornerà in moto. Se vuole andare via ci dovrà essere qualcuno a dire che è libero. Non saremo noi a farlo ma sarà un giudice eventualmente. Nel frattempo, se si vuole trovare una soluzione, bisogna sedersi a un tavolo e parlare seriamente".

Al giudizio di un magistrato ci si arriva se c'è un contenzioso. Perché altrimenti la strada principale, sia in caso di separazione che di ricongiungimento, deve passare per un'ipotesi transattiva… "Io farò qualsiasi cosa utile a tutelare la nostra azienda. Faremo tutti i passaggi obbligatori. Io sono molto sereno. So cosa c'è scritto nel contratto, conosco bene i fatti e la giurisprudenza italiana. Vorrei che il pilota tornasse in forma e credo che fin dall’inizio dell'anno sia il tassello che ci manca per lottare davanti. Noi siamo sempre stati coerenti con la nostra posizione. Se pilota e il manager vogliono andare via perché hanno offerte super milionarie da altre parti mi interessa poco. Rimane con noi, se vogliono andare via ci sediamo davanti a un tavolo o davanti a un giudice".

In caso di separazione, c’è un’opzione interessante per sostituirlo? "Tra i vari danni che questa vicenda ci sta creando c'è anche questo. Per una squadra fatta per vincere il mondiale non avere il campione del mondo non è facile. Poi non vuol dire che non può farlo il Bez visto che sta dimostrando di poterlo fare e l’anno prossimo sarà sarà uno dei protagonisti, però avere un pilota altrettanto forte vicino non è facile da trovare. È un opzione a cui preferisco non pensare, ma se sarò messo all’angolo avrò buone risorse per affrontarla e trovare un sostituto".