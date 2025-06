Prima vittoria per un pilota brasiliano in Moto2: è Diogo Moreira da San Paolo. Il 23enne dell'Italtrans ha avuto la meglio nel duello con Canet. Terzo Gonzalez, che resiste in testa al Mondiale. Domenica anonima per gli italiani: 11° Vietti, 13° Arbolino. Alle 14 gran finale con la top class: in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Una lunga e interminabile attesa. Per l’ultimo, decisivo, duello. Se la sono giocata così, Diogo Moreira, partito a razzo, e Aron Canet, veloce a portarsi a ridosso del brasiliano. Per poi attaccarlo e superarlo. Quindi via in coppia, mentre Gonzalez faticava più indietro, per ritrovare il ritmo che gli è mancato nelle prime battute (partiva in prima fila, è scivolato indietro molto presto). Gara d’attesa, un po’ noiosa. Nel frattempo cadevano, tra gli altri, Alonso (brutto weekend per il campione della Moto 3), Binder, Guevara e Baltus dopo aver completato i due long lap di penalità rimediati in prova. Gonzalez recuperava fino al terzo posto, replicando i tempi della coppia in fuga, ma il distacco di 3 secondi lo lasciava fuori dalla lotta per la vittoria.