E’ finita con una bandiera rossa. Nella baraonda finale Luca Lunetta ha avuto la peggio. La dinamica: Piqueras ha frenato all’improvviso, Luca lo ha tamponato senza poterlo evitare, Furusato lo travolto passandogli sopra la gamba destra . Immagine drammatiche. La tv ha spostato subito le telecamere. Per rimettere nell’obiettivo il duello conclusivo, vinto da Rueda su Munoz e Perrone. Il traguardo ha perso d’interesse, perché le telecamere sono tornate sul luogo dell’incidente, per mostrare Lunetta caricato sulla barella e trasportato fuori dalla pista , dolorante ma cosciente. "Temo che gli abbiano rotto la tibia” ha detto il suo capo tecnico Marco Grana, corso subito sul posto. Verrebbe da dire che l’incidente era nell’aria, per l’intensità dei duelli che hanno caratterizzato tutta la gara, fin dal via.

La dinamica dell'incidente di Lunetta

Lunetta, partito diciottesimo, è stato protagonista di una gran rimonta che l’ha portato fino al quinto posto. Poi è scivolato indietro di qualche posizione, quando ha cercato di rimontare a due giri dalla fine è rimasto coinvolto nell’incidente di gara. Difficile trovare un responsabile, Piqueras ha dovuto chiudere il gas, Luca non ha potuto evitarlo ed è caduto in mezzo al gruppo. Nemmeno Furusato e Fernandez potevano evitarlo. D’altra parte c’erano una decina di piloti raccolti in un secondo. La direzione gara ha lasciato correre. Sul piano agonistico resta da rimarcare l’astuzia e il talento di Rueda che dopo essere scivolato indietro, intorno alla decima posizione, in meno di un giro s’è riportato davanti per andare a vincere la sesta gara stagionale. Magistrale. Sul podio sono saliti anche Munoz e per la prima volta Perrone.