Dopo il brutto incidente in cui è stato coinvolto al penultimo giro della gara di Moto3 ad Assen in cui si è fratturato tibia e perone, ecco le prime parole di Luca Lunetta pubblicate in un post Instagram dopo il grande spavento: "A volte le gare sanno essere davvero crudeli. La fortuna in questo momento non gira dalla mia parte, ma uscire dall’incidente di oggi con 'solo' una frattura pluriframmentaria alla gamba è comunque il male minore rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere. Voglio ringraziare di cuore il team per tutto il lavoro svolto durante il weekend, la mia famiglia, tutte le persone che lavorano con me, tutti quelli che mi hanno scritto messaggi, i marshall in pista e i medici del circuito, che sono stati davvero impeccabili. Torneremo più forti di prima...".