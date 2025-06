Jorge Martin si è sottoposto a un nuovo controllo medico in Spagna. A renderlo noto l'Aprilia che, in un comunicato, ha fornito i dettagli dei progressi medici fatti da parte del campione del mondo e ha escluso un suo rientro nella prossima tappa del Motomondiale in Germania. Un nuovo controllo medico è in programma la prossima settimana

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Jorge Martin, alle prese col recupero dall'infortunio subito nel GP del Qatar, quando rientrava in pista dopo i problemi fisici avuti nei test invernali a Sepang. Nella giornata di lunedì 30 giugno, il campione del mondo MotoGP in carica ha svolto degli accertamenti presso l'Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona, come confermato da una nota diffusa dall'ufficio stampa Aprilia in cui si esclude la sua partecipazione al Gp di Germania. Questo quanto emerge dai referti dei dottori Xavier Mir e Angel Charte su scafoide e fratture costali. Nel dettaglio, attualmente "si osserva un buon progresso clinico, con mobilità praticamente completa dell'arco di movimento dello scafoide. Consolidazione non al 100%, il processo è positivo nonostante la riparazione non sia completa". Quanto invece al problema alle costole c'è una "significativa evoluzione dei focolai di frattura nella maggior parte delle lesioni costali sinistre. Nonostante la notevole evoluzione, però, alcune non sono complete al 100%. L'evoluzione è molto positiva, ma si ritiene che siano necessarie ancora due settimane per una guarigione completa".