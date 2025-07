Moto2, nel JuniorGp lo spagnolo Ferrández lascia Finetwork

Alberto Ferrández , uno dei piloti più veloci del JuniorGp Moto2 , lascia a sorpresa Finetwork prima del terzo round della stagione del campionato e si trasferisce al team Gv Racing . Una decisione inaspettata perché il progetto Finetwork era molto incentrato su Ferrández , al punto che la squadra aveva deciso di entrare nella categoria Moto2 proprio per seguire la crescita del pilota , costretto a un grande salto di categoria direttamente dalla European Talent Cup a causa della sua crescita fisica che impediva di pensare al tradizionale percorso attraverso la Moto3. La relazione si è arenata sull'accordo di management con Finetwork , che avrebbe voluto seguire la carriera del pilota a lungo termine, così come fa con tutti i ragazzi che supporta nelle categorie inferiori fino al Mondiale. A fronte della copertura di tutti i costi di sviluppo del pilota, Finetwork si garantisce la possibilità di rientrare almeno parzialmente dagli investimenti una volta che il talento si affermi nel Mondiale.

La delusione del team Finetwork

Il mancato accordo ha portato a una imprevedibile rottura con Ferrández che cambia immediatamente squadra e Finetwork che fa trasparire grande delusione per aver perso la sua scommessa più importante. Dall'interno del team viene trasmessa delusione per aver investito molto pensando di condividere gli obiettivi con il pilota che invece ha scelto un'altra strada. Non si esclude, dopo questa lezione, di cambiare l'approccio al progetto a partire da subito. L'eventuale decisione di Finetwork di sospendere o ridurre l'appoggio ai giovani piloti senza budget, cuore del progetto, potrebbe avere un impatto pesante su molte potenziali carriere, considerando il forte impegno del team che investe anche su intere categorie create apposta per trovare piloti veloci, come la Finetwork Mir Racing Cup. Oltre a dissuadere altri investitori dal muovere passi simili in futuro.