Martin è tornato in moto dopo l'incidente nel GP Qatar dello scorso aprile. "Mai paura. Di nuovo in moto dopo 3 mesi", ha scritto su Instagram il campione del mondo dopo la sessione in pista al Montmeló. Martin, che salterà anche il prossimo impegno del mondiale al Sachsenring, a inizio della prossima settimana si sottoporrà a un nuovo controllo medico dopo il quale verrà presa una decisione sulla possibile partecipazione a un test privato così da tornare in sella all'Aprilia RS-GP25

IL COMUNICATO APRILIA