Il giornalista Mat Oxley ha pubblicato sul sito motorsportmagazine.com la prima immagine del prototipo V4 Yamaha, provato nel corso dei test privati a Brno. Il team giapponese ha fatto i complimenti al giornalista sui social: "Quando qualcuno riesce a catturare l'immagine di qualcosa che non deve essere ancora visto, e lo fa bene, si può fare solo una cosa: tanto di cappello a te, Max Oxley! Sì, è il nostro prototipo V4. E sì, è bellissimo"

Yamaha continua a lavorare al motore V4. La casa di Iwata ha provato ancora una volta il nuovo propulsore in dei test privati organizzati a Brno nelle giornate di martedì e mercoledì. Il sito motorsportmagazine.com è riuscito anche a catturare la prima immagine della nuova Yamaha che, come riportato dal giornalista Mat Oxley, è stata guidata dal collaudatore Augusto Fernandez. Durante lo scorso weekend di campionato ad Assen Maio Meregalli, team manager della casa giapponese, aveva parlato su Sky Sport del V4: "L'obiettivo è pensare di fare una wild card prima della fine dell'anno, anche se non abbiamo ancora deciso quando".