Borgo Panigale festeggia i numeri di una stagione incredibile guardando al 2026, anno del centenario: celebrazioni a casa con i piloti dell'offroad, della Superbike e della MotoGP. E Ducati è già pronta a nuove sfide, presentando anche la nuova Panigale V4 S, da collezione, dedicata al campione del mondo Marc Marquez MOTOGP, IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI 2026

Una festa tutta rossa. Ducati ha celebrato i successi della stagione 2025 a casa sua, a Borgo Panigale, insieme a chi ha contribuito a renderli possibili nel pieno stile dello spirito Ducati: permettere a tutti di vivere da vicino gli eroi di una stagione straordinaria e che ha superato ogni aspettativa.

La festa a Borgo Panigale e la nuova Panigale V4 S Tra piloti dell'offroad, della Superbike e della MotoGP, Ducati fa storia con nuove sfide ed emozioni presentando anche la nuova Panigale V4 S, da collezione, dedicata al campione del mondo Marc Marquez. E per sancire così anche il ritorno dello spagnolo, che dopo l'incidente a Mandalika e il recupero di tre mesi in seguito all’intervento alla scapola, è pronto a tornare in sella alla sua moto già la prossima settimana.

