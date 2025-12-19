Ducati, piloti MotoGP e SBK celebrano le vittorie 2025 a Borgo PanigaleBORGO PANIGALE
Borgo Panigale festeggia i numeri di una stagione incredibile guardando al 2026, anno del centenario: celebrazioni a casa con i piloti dell'offroad, della Superbike e della MotoGP. E Ducati è già pronta a nuove sfide, presentando anche la nuova Panigale V4 S, da collezione, dedicata al campione del mondo Marc Marquez
Una festa tutta rossa. Ducati ha celebrato i successi della stagione 2025 a casa sua, a Borgo Panigale, insieme a chi ha contribuito a renderli possibili nel pieno stile dello spirito Ducati: permettere a tutti di vivere da vicino gli eroi di una stagione straordinaria e che ha superato ogni aspettativa.
La festa a Borgo Panigale e la nuova Panigale V4 S
Tra piloti dell'offroad, della Superbike e della MotoGP, Ducati fa storia con nuove sfide ed emozioni presentando anche la nuova Panigale V4 S, da collezione, dedicata al campione del mondo Marc Marquez. E per sancire così anche il ritorno dello spagnolo, che dopo l'incidente a Mandalika e il recupero di tre mesi in seguito all’intervento alla scapola, è pronto a tornare in sella alla sua moto già la prossima settimana.
E si guarda già al 2026: l'anno del centenario
Il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia, dopo i test a Valencia, non vede l’ora di iniziare la nuova stagione con approccio e mentalità vincente facendo tesoro dei momenti di difficoltà del 2025. Borgo Panigale festeggia i numeri di questo anno incredibile guardando al 2026, anno del centenario, consci del fatto che il sogno è diventato realtà. Ancora una volta.