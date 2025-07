Somkiat Chantra sarà costretto a saltare i prossimi due Gran Premi, al Sachsenring e a Brno: il pilota thailandese, come confermato dal team Lcr, si è procurato la lesione del legamento collaterale del ginocchio destro in una caduta in allenamento sulla moto da cross. Martedì prossimo sarà operato e proverà a tornare dopo la pausa estiva in Austria, per il weekend del 15-17 agosto al Red Bull Ring

