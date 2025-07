Al Sachsenring è il giorno della conferenza piloti, ora LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Parlerà il leader del Mondiale Marc Marquez, insieme con Bezzecchi, Acosta e Quartararo. Torna Luca Marini, Alex Marquez in attesa del 'fit' dopo la frattura alla mano rimediata ad Assen. Per Martin test ok, rientra settimana prossima a Brno. Bastianini ha l'appendicite: domani si deciderà se operarlo

