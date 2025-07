Alex Marquez volerà in Germania per il prossimo weekend al Sachsenring. Lo spagnolo, che è stato operato a Madrid dopo la frattura scomposta del secondo metacarpo della mano sinistra rimediata ad Assen, "giovedì si sottoporrà a un controllo medico con l'obiettivo di essere dichiarato 'fit'", come comunicato ufficialmente dal team Gresini

