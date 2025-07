Dopo l'infortunio rimediato in un test a Suzuka, Luca Marini tornerà in sella alla sua Honda per il GP di Germania, come confermato da un comunicato diffuso dalla squadra giapponese. "Sono felice di poter tornare a guidare la mia moto" ha detto l'italiano, prima di soffermarsi sulle sue condizioni fisiche: "Al momento non sono perfetto, ma il modo migliore per migliorare ulteriormente è guidare". Il GP di Germania è tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

LA CLASSIFICA PRIMA DEL SACHSENRING