Alex Marquez sarà in pista per il GP di Germania: il pilota Gresini ha ottenuto il 'fit' dopo l'ultimo controllo medico al Sachsenring ma dovrà essere rivisto al termine delle FP1 di venerdì mattina. Recupero lampo per il più piccolo dei fratelli Marquez, che si era fatto male nella domenica di Assen, procurandosi la frattura scomposta del secondo metacarpo della mano sinistra dopo un contatto di gara con Acosta. Era poi stato operato quella stessa notte al rientro in Spagna per iniziare subito la riabilitazione