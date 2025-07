Bastianini fermato (per ora) dalla febbre alta: da inizio settimana il pilota Ktm non si sente bene e le sue condizioni al momento non gli consentono di viaggiare direzione Germania. Il romagnolo non sarà al Sachsenring oggi, giovedì 10 luglio, per incontrare i media. Si attendono aggiornamenti per capire se Enea riuscirà a recuperare e a prendere parte al Gran Premio

