Pista bagnata al Sachsenring, dove ha ripreso a piovere prima delle FP2 della MotoGP. Ora in corso le qualifiche (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) con Vinales, Zarco e Aldeguer tra i piloti che proveranno a conquistare gli ultimi due pass per il Q2. Alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Forfait di Enea Bastianini, che salterà tutto il weekend causa appendicite