Bagnaia ha commentato a Sky Sport il suo venerdì del Sachsenring, chiuso con il 9° tempo nelle Pre-qualifiche, centrate per un soffio (82 millesimi): "Abbiamo provato il telaio e avevamo messo in conto di restare fuori dai 10. Abbiamo lavorato molto bene. Poi nel time attack ho commesso un errore di foga, nel secondo tentativo sono andato lungo. Per sabato ho già deciso di fare entrambe le moto uguali con il telaio standard, l'altro lo riproveremo perché ha grande potenziale"

E' stata una giornata di prove con il telaio. Com'è andata? Perché avete deciso di fare queste prove?

"Era importante riuscire a trovare un qualcosa che facesse la differenza dal momento in cui quest'anno qualsiasi cosa io abbia provato mi ha sempre dato lo stesso feeling bene o male. Era importante provare qualcosa di diverso. Provare un telaio in una giornata di prove, avevamo accettato il rischio di essere fuori dai 10 qualificati per il Q2. E non ci siamo andati lontani. Abbiamo lavorato molto bene oggi. Sul ritmo eravamo abbastanza veloci, purtroppo con la soft dietro ho accusato molto il calo da un run all'altro. Nel secondo run secondo me, se fossi rimasto sulla stessa moto, sarei potuto andare un po' più veloce. Però in generale ho accusato abbastanza il calo ma al terzo run sono riuscito ad andare un po' più forte che al secondo. Questo è positivo, la soft dietro mi è sembrata abbastanza competitiva anche se comunque cala tanto. Dopo purtroppo nei time attack quando sali e scendi sulle moto così fai un po' più fatica. Ho sbagliato io in generale, ho sbagliato io a spingere in un certo modo oggi in una pista dove il tempo si fa quasi più in percorrenza e uscita che in ingresso. Oggi ho fatto un errore un po' di foga. Nel secondo tentativo ero molto veloce, perché stavo arrivando per fare il 2° o 3° tempo ma sono andato lungo. Errore mio, appunto. Peccato, però l'inizio è positivo".

Quindi il telaio provato va meglio o peggio?

"Come al solito, come tutte le cose diverse, ci sono pro e contro. Alla fine siamo in una situazione dove è quasi meglio ogni tanto lasciare tutto com'è. Ho notato di avere più grip, mi stava aiutando un po' di più a far girare la moto e chiudere l'uscita. Però tendevo ad avere ancora più movimenti sul davanti soprattutto con i freni, ed è un qualcosa che in alcune piste riesci ad adattare con il setting. Ma in una pista come questa dove devi fare tanti ingressi con velocità puntando il gas, se il davanti tende a muovere non aiuta. Soprattutto qua a sinistra la gomma si mangia tanto, meglio avere una moto che gira un po' meno ma è più stabile sul davanti".

Quindi domani torniamo indietro...

"Sì, ho già deciso di fare tutte e due le moto uguali. Lo riproveremo più avanti perché secondo me è un telaio che ha un grande potenziale in piste dove c'è più grip può aiutare".

Quando fate queste prove di telaio fate sempre una moto e una moto, per capire bene le differenze, oppure partite con entrambe le moto con il nuovo telaio per svilupparli?

"No io preferisco sempre avere riferimento. In generale preferisco lavorare in questo modo qui. Ci sono cose che si può provare a mettere direttamente sulla moto, tipo le forcelle e cose simili. Mentre invece quando si parla di un telaio, che poi è abbastanza diverso, è meglio provarlo bene".