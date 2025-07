Il pilota Ktm, ricoverato in ospedale causa appendicite, salterà tutto il fine settimana in Germania come confermato dal team Tech3 in un comunicato. Il romagnolo proverà a tornare in sella tra una settimana a Brno, per il GP della Repubblica Ceca in programma dal 18 al 20 luglio

