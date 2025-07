Sarà la pista, o la gomma nuova portata da Pirelli, ma qualche sorpresa l’ha offerta anche la Moto 2. A cominciare dal tempone da record con cui Celestino Vietti, in splendida forma (lui, celebre per il passo da diesel nei week end di gara) ha chiuso la prequalifica. Nell’ultima parte del circuito tedesco, il piemontese di Boscoscuro ha fatto un mezzo miracolo, ma anche sul ritmo sembra già a posto. Bene anche Senna Agius, secondo con un tempo convincente (è stato il primo a scendere sotto il record, poi ritoccato d Vietti). Gonzalez si è confermato, senza sorprese, con la terza posizione. Il suo rivale diretto in campionato, Canet, s’è preso il quinto posto, la sorpresa negativa è stata invece l’esclusione di Diogo Moreira dalla lista dei qualificati direttamente alla Q2. Il brasiliano, terzo nel mondiale, fresco vincitore del gp di Assen, ha chiuso il turno col 16° tempo: e visto che sabato è attesa la pioggia, non sarà una Q1 semplice per lui. Anche perché si troverà in compagnia di alcuni veterani, come Dixon, Baltus e Arenas. Alonso ha invece centrato l’obiettivo dell’accesso diretto in Q2 con il 9° tempo, alle spalle di Joe Roberts, meglio del solito. Bene anche Arbolino, 12°; Filip Salac ha fissato il suo 7° tempo nei primi giri, prima di una scivolata che l’ha costretto a una lunga sosta al box per sistemare la moto.