David Munoz chiude la prima giornata di Moto3 al Sachsenring davanti a tutti, seguito da Almansa e Odgen. Prestazioni deludenti per gli italiani in pista, a eccezione di Pini che con il 14° tempo è già qualificato per la Q2. Di seguito il racconto delle Pre-qualifiche e la classifica dei tempi del venerdì

Soprese e conferme nella pre-qualifica di Moto 3 in Germania. Cominciando dalle seconde, da sottolineare il gran tempo di David Munoz, sotto il record della pista, partito deciso e carico (subito un malinteso con Foggia nei primi giri), davanti ad Almansa e Odgen, il più veloce nel turno del mattino. Rueda, sembrava quasi in difficoltà, ma ha piazzato il giro buono al momento giusto firmando il quinto tempo e classificandosi direttamente per la Q2 di sabato. Meno brillante Piqueras, dodicesimo, in top ten è invece finito Alvaro Carpe, balzato al secondo posto in campionato - davanti allo spagnolo di MT Helmets - grazie al quarto posto in Olanda.