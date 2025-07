In base alle previsioni meteo, al Sachsenring nella giornata di sabato qualifiche e Sprint Race dovrebbero disputarsi sul bagnato. Discorso diverso, invece, per la gara della domenica, in cui non dovrebbero esserci precipitazioni intorno alle 14 (orario di inizio del GP)

Concluso il venerdì in pista, potrebbe esserci la poggia come protagonista nelle prossime due giornate al Sachsenring per il Gran Premio di Germania (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW ). In base alle previsioni meteo, sono infatti previste una qualifica e una Sprint Race sotto l'acqua, con una probabilità di pioggia dell'80% e temperature che dovrebbero aggirarsi intorno ai 19°C .

Gara lunga sull'asciutto?

Discorso diverso, invece, per quel che riguarda la gara lunga (LIVE domenica 13 luglio alle ore 14 sempre su Sky Sport e in streaming su NOW). Le temperature al Sachsenring dovrebbero salire a circa 24°C, con la pioggia che dovrebbe però esser protagonista solo in mattinata in occasione del Warm Up. Dalle 14, infatti, non sarebbero previste precipitazioni. Anche i GP della Moto3 (ore 11) e della Moto2 (ore 12.15) dovrebbero disputarsi sull'asciutto.