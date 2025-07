La MotoGP è di scena al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 13 luglio. Si parte oggi, venerdì 11, con prove libere e Pre-qualifiche. Sabato caccia alla pole dalle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica le gare: alle 11 c'è la Moto3, poi la Moto2 alle 12.15 e infine la top class alle 14

La MotoGP è in pista al Sachsenring fino a domenica 13 luglio per il Gran Premio di Germania, da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Si riparte dopo la doppietta di Marc Marquez ad Assen, con lo spagnolo grande favorito su un circuito in cui ha trionfato 11 volte in carriera (di cui 8 in MotoGP). Ma Pecco Bagnaia, vincitore nel 2024, proverà a tornare sul gradino più alto del podio a oltre 3 mesi dall'ultima volta (30 marzo ad Austin). Si rivede Luca Marini, al rientro dopo l'incidente di Suzuka e il forfait nei precedenti 3 weekend. Ancora out Jorge Martin, che però ha annunciato che sarà al via del GP della Repubblica Ceca a Brno la prossima settimana.