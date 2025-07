Finale palpitante, qualifica contesa tra gli specialisti del bagnato, mentre i leader del mondiale, per un motivo o per l’altro, navigavano indietro. Così a giocarsi la pole si sono ritrovati Agius, Dixon, Arbolino e Baltus. Con inseguimenti sul filo di un qulibrio precario, cadute evitate e no, in sintesi una bella partita vinta dal britannico di Marc VdS (ottava pole in Moto 2 per Dixon), davanti al pilota di casa Baltus e allo squalo di Garbagnate. Agius ha rischiato un brutto capitombolo a fine turno, ma è riuscito miracolosamente ad attenuare la caduta dopo una folle escursione sulla ghiaia. L’australiano ha comunque salvato il suo quarto posto. Gonzalez, in evidente difficoltà sotto l’acqua, è finito al 16° posto, staccato di 4 secondi abbondanti.