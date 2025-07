Pole position di Scott Ogden al Sachsenring. In condizioni di pioggia, il pilota britannico ha ottenuto il primo tempo davanti a David Almansa e a un ottimo Guido Pini. L'italiano è riuscito a conquistare il terzo posto nonostante una caduta a inizio sessione

Ogden veloce sull'asciutto, ma sul bagnato - da buon britannico - va anche più forte, tanto da segnare la sua prima pole in Moto3 sotto la pioggia del Sachsenring. Mancano all'appello invece due protagonisti del mondiale, Rueda e Piqueras, in evidente difficoltà sul bagnato. Lo spagnolo della Ktm Ajo è finito al 12° posto, il suo connazionale di Mt Helmets, un paio di posizioni più avanti (10°). Guido Pini - dalla polvere alle stelle - è scivolato subito, finendo a grande velocità sulle barriere; per sua fortuna il tempo impiegato a sistemare gli 'air fence' a cronometro fermo ha permesso al suo team di sistemargli la moto (con l'aiuto salvifico del team Aspar che ha prestato al suo box l'airbox da sostituire).