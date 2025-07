Vince Oncu il GP di Germania davanti a Baltus e Dixon. Gara interrotta a cinque giri dalla fine con la bandiera rossa dopo l'incidente tra Ramirez e Arenas. 4° Gonzalez che guadagna punti per il Mondiale. 5° posto in rimonta per Vietti, caduta invece per Arbolino che era partito bene mettendosi in testa alla prima curva GP GERMANIA: LA GARA LIVE

Gara complicata, per i tanti incidenti, ma ricca di emozioni. L’ha vinta Deniz Oncu, graziato a sei giri dalla fine, dall’attacco di Baltus che sembrava averne per attaccare. Ma il contatto tra Arenas e Ramirez, con le moto proiettate negli air fence – sgonfiati -, ha obbligato la direzione di gara a chiudere la gara in anticipo.

Spavento per Moreira e Alonso Contatto duro (Ramirez ha tamponato Arenas in fondo al rettilineo d’arrivo, dopo aver perso il controllo della sua moto), ma meno drammatico e per fortuna meno cruento di quello che pochi giri primi ha coinvolto Moreira e Dixon. Il brasiliano, lanciatissimo in una rimonta miracolosa partita dalla 25esima posizione, era arrivato sulla coda dell’inglese e puntava alla vittoria (sul passo era il più veloce in pista). Ha forzato il sorpasso su Dixon, finendogli addosso, e finendo lui stesso fuori pista. Rientrato lento in traiettoria è stato centrato dall’incolpevole Alonso. I due piloti sono stati portati al centro medico.

Come cambia la classifica In chiave classifica è cambiato poco, fuori Moreira che poteva accorciare su Canet, al comando resta Gonzalez, partito da dietro e finito quarto, davanti al pilota della Fantic, che resta secondo in campionato, staccato di 7 lunghezze. Nella classifica delle rimonte di giornata, dopo quella, purtroppo sprecata dal suo protagonista Moreira, spicca quella di Vietti. In difficoltà sul bagnato, rinato sull’asciutto, il pilota di Boscoscuro ha recuperato 13 posizioni, da diciottesimo a quinto. Poteva fare anche meglio Arbolino, con un piede già sul podio, ma al settimo giro è scivolato mentre era in lotta con Oncu.

GP Germania, l'ordine di arrivo