Battere Rueda all'ultima curva non è facile ma Munoz (secondo successo in Moto 3) c'è riuscito. Con un pizzico di decisione, forse l'unico modo di superare in volata il leader del mondiale , più efficace in fuga che nello scontro diretto. Anche Quiles , partito carico, si è infilato all'interno del connazionale , appoggiandosi senza paura, forse troppo. "Sono altri punti in campionato e sono contento di essere tornato sul podio ", l'asciutta sintesi di Rueda che ha voluto rivolgere anche un pensiero a Borja Gomez , scomparso di recente. " Questa gara va dedicata lui ", ha detto Rueda che, insieme ai due colleghi finiti sul podio con lui, ha scelto di festeggiare con moderazione.

Carpe troppo aggressivo, bene Pini settimo

Gara di gruppo, combattuta, con diversi protagonisti. Tra questi Ogden, poi caduto; Furusato, volato fuori all'ultimo giro dopo aver lottato per il podio. E Carpe, troppo aggressivo al via tanto da meritarsi un long lap di penalità (per la cronaca sbagliato, ma graziato dalla direzione gara), ma capace di recuperare dalla sedicesima posizione fino alla quinta. Bene anche Pini, che ha provato a infilarsi nel gruppo di testa, salvo chiudere in settima posizione. "Da metà gara sono scivolato indietro e ho faticato a stare con Piqueras", ha detto Guido. Il resto degli italiani si è difeso come ha potuto, ma fin dalle prove non è mai stato in gioco. Foggia ha chiuso la gara in undicesima posizione, Nepa tredicesimo davanti a Riccardo Rossi. Carraro, caduto e poi ripartito, ha terminato all'ultimo posto, diciottesimo, mentre Abruzzo è uscito di scena subito.